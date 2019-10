Oeps, handrem vergeten: truck ramt geparkeerde auto en een huis Tom Vierendeels

29 oktober 2019

18u35 14 Gooik Een vrachtwagen heeft dinsdag rond 15 uur een auto en een woning vernield in de Schavolliestraat. De trucker was bij een levering vergeten om zijn handrem op te trekken waarna het gevaarte aan het bollen ging. De man zat op dat moment in zijn laadruimte. Gelukkig vielen er geen gewonden.

Een trucker uit Limburg was naar een loonwerkbedrijf in de Schavolliestraat in Oetingen, aan de grens met Galmaarden, gereden om zand te leveren. “Ik stond op het terrein geparkeerd en heb de laadbak enkele keren omhoog en omlaag gelaten om het plakkerige zand los te krijgen”, vertelt chauffeur Patrick Van Meerbeeck. “Bij het parkeren was ik blijkbaar wel mijn handrem vergeten op te trekken. Door de afwezigheid van luchtdruk waren de remmen zelf wel ingeschakeld. Nadat ik de laadbak weer naar beneden gelaten had ging ik met een spade in de bak aan de slag om al het zand los te maken.”

En op dat moment liep het fout. “Ik voelde de vrachtwagen naar beneden gaan”, getuigt de man. “Ik raakte in paniek en liep onmiddellijk naar voor om via een laddertje te kunnen kijken wat er aan de hand was. Eerst dacht ik nog dat iemand achter het stuur gekropen was, maar snel kwam het besef dat er opnieuw luchtdruk in het remsysteem was gekomen. Het is voor mij een opluchting dat er niemand gewond raakte.”

Auto compleet vernield

Het gevaarte bolde naar beneden en ramde een Honda Civic die voor een woning aan de overkant stond om vervolgens tot stilstand te komen tegen de gevel van een andere woning. “Mijn vrouw was op bezoek bij onze dochter en had haar veertien jaar oude wagen voor de deur geparkeerd”, vertelt Charly Schoukens. “Die auto was nog perfect in orde en er was zelfs geen roest te bespeuren; ze parkeerde de wagen altijd binnen en reed er amper mee. Hoeveel geld zouden we voor die wagen nog krijgen? In ieder geval gaat het hier om een ongeval en verwijt ik de trucker niets. Daar is het nu toch te laat voor. Het valt een geluk te noemen dat er niemand gewond raakte. Er moest daar maar net iemand gestaan of gelopen hebben.”

Woning gestut

Het huis van de buurvrouw van Charlys dochter liep wel heel wat schade op. Zij was op het moment van het ongeval buiten aan het werk en ging onmiddellijk poolshoogte nemen. “Fijn is het zeker niet”, zucht ze. “Ik vreesde er altijd al voor dat ik door de vrachtwagens eens in de brokken ging delen. Als je die hier ziet afdraaien zijn het net monsters die op je afkomen. Ik heb alles hier gerenoveerd, maar nu weet ik even niet waar te beginnen. Gelukkig doet de verzekeringsmakelaar zijn best om alles goed en snel te laten verlopen.”

Ik vreesde er altijd al voor dat ik door de vrachtwagens eens in de brokken ging delen. Als je die hier ziet afdraaien zijn het net monsters die op je afkomen. Ik heb alles hier gerenoveerd, maar nu weet ik even niet waar te beginnen Bewoonster getroffen huis

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om de woonst van de vrouw te stutten. “Een draagbalk boven het raam werd naar binnen geduwd”, legt officier Gustaaf Cools uit. “Maar het gaat gelukkig om een stevige woning. We stutten de gevel wel langs zowel de binnen- als buitenkant. Onbewoonbaar is het huis niet. De eigenares heeft wel het geluk gehad dat de vrachtwagen eerst de geparkeerde auto ramde waardoor de impact op de woning al minder zwaar was.”