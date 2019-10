Nu zondag startdag van chiromeisjes Gooik Marc Colpaert

03 oktober 2019

Op zondag 6 oktober is de startdag voor de Chiro-meisjes uit Gooik in hun lokaal ter hoogte van de zaal Niko in het centrum van de gemeente. Om al wat extra geld binnen te halen werd er een standje geplaatst tijdens de jaarmarkt, waar de meisjes tal van lekkers verkochten om hun clubkas te vullen. “Voor ons is dit enerzijds een goede zaak om wat geld te verdienen voor onze werking en anderzijds een prachtige gelegenheid om nieuwe meisjes te leren kennen en hen te overtuigen om nu zondag naar onze startdag te komen”, vertelde Kato Van Kelecom. Meisjes vanaf 7 jaar zijn welkom op zondag 6 oktober vanaf 14 uur, meer informatie op: www.chiromeisjesgooik.be.