Noël en Simone 50 jaar samen een gouden koppel Marc Colpaert

07 november 2019

Noël Desmet en Simone Danau uit Oetingen zijn vijftig jaar getrouwd en dat werd gevierd samen met de familie. Meer dan een halve eeuw geleden leerden Noël en Simone elkaar kennen in een danszaal in Herfelingen. De vonk sloeg over en Noël en Simone werden verliefd en trouwden enige tijd later. Uit dit huwelijk werden Christel en Annick geboren, vandaag aangevuld met twee kleinkinderen. Noël ging werken bij Molens Vandenschrieck in Herfelingen, Simone was naaister en zorgde voor de kinderen en het huishouden. Ons koppel geniet momenteel van hun pensioen en gaan nog regelmatig eens wandelen of gaan een weekendje op stap.