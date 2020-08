Nieuwe speeltuin tussen kerk en pastorie in Kester Amber Gys

07 augustus 2020

14u14 0 Gooik De gemeente Gooik investeert in een nieuwe speelruimte voor deelgemeente Kester. Er werd gezocht naar een nieuwe locatie aangezien de huidige speeltuin binnenkort plaats moet ruimen voor de bouw van een nieuwe dorpsschool. De gemeente koos voor het grasveld tussen de kerk en de pastorie.

Samen met de kinderen van de Gooikse scholen ging de gemeente op zoek naar het juiste aanbod. De recent in het leven geroepen Kinderraad bleek vooral enthousiast over de plaatsing van een kabelbaan, dit voorstel werd goed meegenomen. Het resultaat is een diverse speelzone waar kinderen ook kunnen genieten van een draaitoestel, een vogelnestschommel en een klimkubus. Daarnaast blijft nog heel wat grasruimte over om vrij spel mogelijk te maken.

Nog meer speelruimte

De gemeente is er zich van bewust dat het grasveld vroeger de begraafplaats van het dorp was. “Maar een omwonende verwoordde mooi het algemene gevoel daarover: ‘Liever spelende kinderen, dan enkel tranen rondom onze kerk’”, vertelt schepen Simon De Boeck (CD&V). “De toestellen blijven bewust buiten de herdenkingszone voor de oudstrijders. Een andere inwoner suggereerde om de site nog verder in te groenen, dat idee wordt zeker verder uitgewerkt.” De gemeente zoekt naar nog meer speelruimte in Kester, daarvoor zou de focus op het tienerpubliek liggen, met een kleinschalig skatepark. Op verschillende speeltuinen in de gemeente werd er ook gedacht aan de allerkleinsten, daar werden op bepaalde plaatsen babybeugels geïnstalleerd op schommels.