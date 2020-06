Nieuw beheerscomité ‘intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland’ aangesteld Amber Gys

25 juni 2020

15u50 0 Gooik De intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland maakte afgelopen woensdag hun nieuw beheerscomité bekend. Zo wordt Jonas De Maeseneer voorzitter van het beheerscomité voor de eerstelijnszone van het Pajottenland.

De preventiewerker, Bianca Vanreepinghen, is en blijft de terreinwerker in de gemeenten Bever, Galmaarden, Lennik, Gooik en Herne. Naast het bestaande takenpakket rond coachings van tabak-alcohol-en drugbeleid en onder andere preventie bij evenementen zal de preventiewerker het thema ‘gezonder leven’ opnemen in de werking. Sinds de verkiezingen van 26 mei 2019, werden er nieuwe mandatarissen aangeduid om te zetelen in het bestuursorgaan van de preventiedienst. De effectieve en plaatsvervangende leden van het beheerscomité zijn de vertegenwoordigers van elke participerende gemeente. Zo wordt Gooiks gemeenteraadslid Jonas De Maeseneer voorzitter van het beheerscomité. Andere effectieve leden zijn: Michiel Krikilion (Bever), Irina De Knop (Lennik), Nicky D’Handschotter (Herne) en Marleen Merkaert (Galmaarden).