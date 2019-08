Niet minder dan 464 muzikanten overspoelen Gooik met hun folkmuziek Volgens bezieler Herman Dewit loopt alles op wieltjes Marc Colpaert

23 augustus 2019



Deze week wordt de gemeente Gooik overspoelt door enkele honderden mensen die naar de Stage voor Traditionele Volksmuziek komen. De Sint-Niklaaskerk liep al vol voor een concert van het Brabants Volksorkest.

Bezieler Herman Dewit ging samen met enkele vrienden 41 jaar geleden van start met de oprichting van deze stage en het succes is nooit gestopt. “Ieder jaar vinden meer mensen de weg naar onze Stage voor Traditionele Volksmuziek en worden de mensen ondergedompeld in de heerlijke folkmuziek”,zegt Herman. Vijf dagen lang verblijven dit jaar in totaal 464 muzikanten van jong tot oud in Gooik, om samen muziek te maken. Tel daar nog eens de lesgevers bij, een 35 tal en de vele vrijwilligers, dan staat de teller al op meer dan 500 mensen. Een kookploeg zorgt dat al die mensen eten krijgen gedurende deze vijf dagen. Ondertussen kunnen de muzikanten één van de 30 sessies bij straffe binnen- en buitenlandse lesgevers volgen, dit om hun eerste stappen in de folk te zetten, of om zich er helemaal in te verdiepen. De allerjongsten vanaf 4 jaar zijn welkom in de toffe kinder- en jeugdsessies. Keuze genoeg voor wie gebeten is door folk!

Tussendoor ontstaan er spontane jamsessies, kan je genieten van lekker vers eten, even relaxen in de warme zomerzon en leuke mensen ontmoeten. Wie de smaak te pakken heeft, kan nog proeven van extra workshops. Tijdens ‘folk on stage’ kan je ’s avonds rustig verder genieten van prachtige akoestische concerten en dansen op live folkmuziek. Op donderdagavond liep de kerk van Gooik volledig vol voor een concert van het Brabants Volksorkest. Meer info op: www.stagegooik.be.