Niet minder dan 45 kindjes en hun ouders vonden hun geboorteboom in Paddenbroek Marc Colpaert

10 juni 2019

11u59 2

In totaal 45 kindjes kregen een geboorteboom aangewezen op het educatief domein Paddenbroek in Gooik. Ze waren met meer dan tweehonderd personen die samen afzakten naar het domein Paddenbroek. Waar naar goede traditie, het was al het 11 de jaar op rij, de nieuw geboren kindjes uit 2018, elk een geboorteboom kregen toegewezen. Voor de vele ouders en grootouders was het eerst wel wat zoeken om de juiste boom met het naamplaatje van hun (klein)zoon of (klein)dochter te vinden, zo ook voor de familie Doclot uit Oetingen. “Het heeft even geduurd alvorens wij de kersenboom van onze zoon Finn konden vinden”, vertelden de ouders Lien en Pierre. Ze zijn wel van plan om in de toekomst af en toe eens naar Paddenbroek af te zakken om vooral te genieten van de mooie natuur en om enkele kersen te komen eten van de boom van Finn natuurlijk. Om vervuiling tegen te gaan werden ook dit jaar geen ballonnen opgelaten, iets dat de gemeente Gooik al sinds vorig jaar niet meer doet