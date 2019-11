Nieke was schepen voor een half dagje

21 november 2019

Nieke Delsaert uit Gooik mocht op woensdagnamiddag een half dagje meelopen in de voetsporen van schepen Christa Dermez(CD&V). Tijdens de jaarmarkt in september had ze op de stand van de CD&V een vraag gesteld en te kennen gegeven dat ze wel eens voor een dagje schepen wilde zijn. Dus trok ze op woensdagnamiddag met haar vriendinnen Maitè en Camille naar het gemeentehuis van Gooik, waar ze dadelijk de sjerp van schepen kreeg. Ze werd samen met haar vriendinnen door schepen Dermez op sleeptouw genomen door het gemeentehuis, daarna gingen ze ook nog naar de Muziekacademie, de dienst Vrije Tijd waar ze een rugzak van de gemeente kregen en tenslotte naar Paddenbroek. Nieke vond het best interessant en had nog een vraag voor de schepen, of haar favoriete vereniging de majorettes uit Leerbeek blijft bestaan. De schepen kon haar geruststellen en bevestigde dat deze vereniging zeker zal doorgaan met hun activiteiten.