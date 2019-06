Negen start to runners kregen hun diploma en een ijsje Marc Colpaert

14 juni 2019

De Oetingse Joggingclub gaf aan negen leden hun ‘start to run’ diploma, dit tijdens een korte plechtigheid in het centrum van Oetingen. Gedurende tien weken liepen de negen nieuwe leden Rudy, Kathleen, Inge, Sofie, Sara, Marion, Wendy, Lisa en Nick hun start to run. Ze kregen hiervoor de hulp van de trainers en begeleiders Jimmy, Griet, Daisy en Inge die met een aangepast schema er in slaagden om de nieuwelingen na twee en een halve maand, 5 km ver te laten lopen. Om de goede afloop te vieren hadden ze aan Theo van de Pajotse Crèmekar gevraagd om even langs te komen. Zo kregen alle aanwezige leden een lekker ijsje.