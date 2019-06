Na 31 jaar nog steeds een groot feest in de Lindestraat

Marc Colpaert

18 juni 2019

09u49 3

Al voor het 31 ste jaar op rij organiseerden de inwoners van de Lindestraat hun buurtfeest in Gooik. Ze zijn daarmee het oudste buurtfeest uit de gemeente, waar in ongeveer een twintigtal straten een buurtfeest doorgaat per jaar. Vorig jaar bij hun dertigste editie gingen ze een hele dag op stap. Dit jaar werd pas in de late namiddag gestart en werd het een barbecue voor een vijftigtal mensen, maar de leute was daarom niet minder groot. “Het concept blijft ook na 31 jaar nog steeds hetzelfde, wij proberen er een leuke avond van te maken, gezellig met de buren, want een goede buur is veel beter dan een verre vriend”, vertelde Marcia Van Bellinghen. Als afsluiter was er een dessertenbuffet, die de inwoners zelf hadden gemaakt.