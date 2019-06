Na 15 jaar kippenactie ‘Kukeleku’: al meer kippen verkocht in Gooik dan dat er inwoners zijn (en het GFT-afval is meteen ook meer dan gehalveerd)

Marc Colpaert

01 juni 2019

10u00 0 Gooik Heel wat mensen kwamen vrijdag bij de firma Horta in Kester hun kippen ophalen, die ze via de kippenactie ‘Kukeleku’ besteld hadden. Goed 15 jaar geleden ging de gemeente Gooik als één van de eerste in het Pajottenland van start met deze actie, en intussen werden er al meer dan 10.000 kippen aan de man gebracht. Dit jaar bestelden 217 gezinnen uit Gooik samen 589 kippen.

In 2004 organiseerde Gooik voor de eerste keer een kippenactie. Het concept was simpel: elk gezin mocht aan de helft van de prijs drie kippen aankopen. Wie er meer wilde, moest de volle pot betalen vanaf de vierde kip. De gemeente hoopte op deze manier vooral iets te doen aan de grote hoop GFT-afval die elk jaar geproduceerd werd. En de kippenactie ‘Kukeleku’ sloeg aan, want in het eerste jaar werden meteen meer dan duizend kippen (1.097) besteld. “We zaten voor 2004 aan gemiddeld 24 kilo GFT-afval per inwoner. We hoopten met deze actie dit gewicht naar beneden te halen en dat is heel goed gelukt: we gingen van 24 naar 11 kilogram per inwoner GFT-afval vandaag”, weet schepen Simon De Boeck (CD&V).

Bij het begin van de actie, in 2004, zaten we gemiddeld aan 24 kilo GFT-afval per inwoner. Vandaag zitten we met 11 kilo aan meer dan de helft minder Schepen Simon De Boeck (CD&V)

“Ik denk dat ik al vanaf 2004 kippen koop via de gemeente en ik vind dat nog steeds een heel goed idee. Soms valt het wel eens voor dat een vos ze komt stelen, maar dan kopen wij er het jaar nadien terug enkele bij”, vertelt Marie-Therese Gisgand uit Oetingen, die samen met haar dochter Carine en kleinkinderen Fiona en Arjen 6 kippen kwam halen. Een kip kost normaal 6,68 euro, maar omdat de gemeente haar steentje bijdraagt en een deel van de prijs betaalt, kan elke inwoner drie kippen kopen aan 3,34 euro per diertje.

Als de vos geen kleintjes meer heeft

De kippenactie was blijkbaar zelfs zó speciaal dat er enkele jaren geleden een cameraploeg speciaal uit Nederland naar het Pajottenland afzakte. “Vroeger organiseerden wij die kippenactie altijd aan het begin van de lente, ergens in april, maar daar zijn we van afgestapt. Nu start de kippenactie eind mei, dan heeft de vos geen kleintjes meer”, lacht De Boeck. De schepen gaf verder ook nog mee dat wie nu enkele kippen aankoopt, een goede zaak doet want in het najaar gaat de prijs van de vuilniszakken gevoelig omhoog.