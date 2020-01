N-VA wil parkeerverbod in Lennikse- en Kerkstraat: “Trajectcontrole verliest anders effectiviteit” Tom Vierendeels

27 januari 2020

19u02 0 Gooik N-VA trekt met een opmerkelijk voorstel naar de gemeenteraad: “Voer een parkeerverbod voor Kerkstraat en Lenniksestraat in”. Binnenkort wordt de trajectcontrole tussen de Ninoofsesteenweg en het centrum van Oetingen operationeel en de oppositiepartij stelt zich vragen bij de effectiviteit.

De slimme camera’s in de Lenniksestraat en de Kerkstraat tussen het kruispunt ‘Zwart Schaap’ en het centrum van Oetingen werden onlangs geplaatst, maar de trajectcontrole zelf zal pas binnen enkele weken operationeel zijn. “Maar wij stellen ons vragen over de effectiviteit daarvan en willen daarom een parkeerverbod invoeren op het traject”, zegt gemeenteraadslid Jason Broodcoorens (N-VA). “De geparkeerde wagens veroorzaken onveilige situaties, vooral in de Kerkstraat. De doorstroming wordt ook grondig verstoord. We zullen op de gemeenteraad vragen om een parkeerverbod in te voeren en we rekenen op het gezond verstand van de meerderheid om ons hierin te volgen.” Daarnaast vreest de partij een toename van het sluipverkeer in de omliggende straten.