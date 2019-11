N-VA wil deontologische commissie na huiszoekingen, burgemeester ziet daar geen meerwaarde in Tom Vierendeels

24 november 2019

17u39 0 Gooik N-VA Gooik dringt aan op een deontologische commissie om de politieke verantwoordelijkheid bij het fraudedossier te laten onderzoeken. Het parket Halle-Vilvoorde en de federale politie onderzoeken sinds begin 2018 mogelijk gesjoemel op het gemeentehuis. Afgelopen donderdag vonden nog huiszoekingen plaatsen.

In de nasleep van de huiszoekingen die afgelopen donderdag plaatsvonden in het gemeentehuis en in de privéwoning van de voormalige gemeentesecretaris (momenteel algemeen directeur van de gemeente red.) wil N-VA Gooik een onderzoek naar de politieke verantwoordelijkheid in het dossier. “Het gerechtelijk onderzoek focust op de persoon van de gemeentedirecteur, maar wij willen dat ook de politieke verantwoordelijkheid in het dossier onderzocht wordt”, zegt fractieleider Steve Dehandschutter (N-VA). “De burgemeester heeft dan ook alle al dan niet frauduleuze bestelbonnen ondertekend. De huiszoekingen tonen bovendien aan dat er meer aan de hand is dan wat de burgemeester voortdurend doet uitschijnen. We zullen op de gemeenteraad dan ook vragen om de deontologische commissie te laten samenkomen om deze politieke verantwoordelijkheid te onderzoeken.”

Aankoop van wijn

Burgemeester Michel Doomst (CD&V) zegt daar momenteel geen meerwaarde in te zien. “Momenteel wordt alles nu toch verder onderzocht door politie en parket en zullen we moeten zien wat daar de uitslag van is”, zegt hij. “Anderzijds weten ook alle raadsleden waarover het gaat en wat er is fout gelopen. De focus lijkt voornamelijk naar de aankoop van wijn bij de moeder van de toenmalige gemeentesecretaris te gaan, maar het gaat voornamelijk om zaken van zeven à acht jaar geleden. Wat gaan we wijzer worden met zo’n deontologische commissie? Uit ons eigen onderzoek blijkt ook dat niemand zich persoonlijk verrijkt heeft of dat de gemeente bij de procedurefeiten nadeel heeft geleden.”

Doomst vindt de oorspronkelijke klacht, het onderzoek door Audit Vlaanderen en het daaropvolgende gerechtelijk onderzoek ook een spijtige zaak. “Tot voordien werd hier nooit iets over vernomen”, zegt hij. “Nooit waren er klachten hierover. Waarom werd dit niet onmiddellijk aangekaart zodat dit ook direct aangepakt kon worden? In ieder geval is alles intussen bijgesteld, hebben we een kwaliteitsmanager aangeworven en is er controle door een intern controlesysteem. Dat had er misschien eerder moeten zijn, maar nu loopt alles wel tot in de puntjes correct.”