N-VA Gooik vraagt waardebon van 200 euro per gezin om economische activiteit te stimuleren Amber Gys

27 april 2020

10u12 0 Gooik N-VA Gooik vraagt om aan elk gezin een waardebon van 200 euro te schenken. De mensen kunnen deze - wanneer alle winkels opnieuw open zijn - gebruiken bij Gooikse handelaars. Ook zullen ze op de eerstvolgende gemeenteraad enkele extra steunmaatregelen voorstellen.

Voor de eerstvolgende gemeenteraad van 28 april heeft oppositiepartij N-VA zelf enkele voorstellen om handelaars, verenigingen en inwoners te steunen in de heropleving van de gemeente. “Het bedrijfsleven en het verenigingsleven zijn de motor van onze samenleving”, aldus Steve Dehandschutter, fractieleider van N-VA Gooik. “Het is dan ook de verantwoordelijkheid van elke overheid om dit zoveel mogelijk te ondersteunen na deze periode met zware impact op onze samenleving.”

De oppositiepartij heeft vijf voorstellen waaronder het gratis ter beschikking stellen van gemeentelijk huurmateriaal voor verenigingen en bedrijven. Naast ook het afschaffen van de belasting op niet-geadresseerd drukwerk voor bedrijven, vragen ze ook de oprichting van een coronafonds van 75.000 euro. “Dit fonds moet verenigingen steunen die geen beroep kunnen doen op steunmaatregelen van Vlaanderen en hen helpen om de opgelopen verliezen te compenseren”, gaat Dehandschutter verder.

Het is de verantwoordelijkheid van elke overheid om de heropleving zoveel mogelijk te ondersteunen na deze periode met zware impact op onze samenleving Steve Dehandschutter

Waardebon per gezin

Verder vragen ze dat elk Gooiks gezin een waardebon van 200 euro krijgt. Deze waardebon kan enkel gebruikt worden bij Gooikse handelaars. “Wij zijn ons ervan bewust dat dit een dure maatregel is, maar het is heel belangrijk dat onze handelaars zo snel mogelijk de draad terug kunnen oppikken. De Gooikenaar is hier veel meer mee dan met het eindeloos geld investeren in Paddenbroek en de ruilverkaveling. Het niet uitvoeren van de ruilverkaveling zal ook voldoende budget uitsparen om deze maatregel te financieren”, besluit Dehandschutter.

De gemeenteraad wordt op 28 april, op vraag van N-VA Gooik, gehouden via videoconferencing. Hierbij wordt publiek niet toegelaten. “Het is technisch perfect mogelijk om de digitale raad via sociale media te laten bijwonen door het publiek. De gemeente maakt wel wekelijks live-tv via Facebook om een goed-nieuws-show op te voeren en zichzelf in de kijker te zetten.”