N-VA Gooik na ‘chaotische gemeenteraad’: “Wij zijn beschaamd dat burgemeester politieke spelletjes speelt” Amber Gys

29 april 2020

13u29 4 Gooik De gemeenteraad van afgelopen dinsdag is voor N-VA niet verlopen zoals verwacht. Hoewel de oppositiepartij een vijfpuntenplan had ingediend, kwam daarna ook CD&V met een zevenpuntenplan waarbij vier punten werden overgenomen. “Onze verbazing was groot toen de meerderheid onze voorstellen toch wegstemde”, klinkt het bij N-VA. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) ziet de zaak anders.

Op dinsdag 28 april ging de gemeenteraad van Gooik door via videoconferentie. Maar die verliep volgens oppositiepartij N-VA niet vlot en eerlijk. “We zijn met onze vijf gemeenteraadsleden heel vroeg beginnen nadenken over hoe we de economie en onze verenigingen kunnen ondersteunen van zodra de coronamaatregelen versoepeld worden”, vertelt fractieleider Steve Dehandschutter (N-VA). “Tot onze verbazing stond er hierover op de gemeenteraad geen enkel voorstel op de agenda, dus dienden wij zelf een vijfpuntenplan in.”

De dag voor de gemeenteraad kwam CD&V dan met een zevenpuntenplan op de proppen. “We waren blij te merken dat CD&V 4 van onze 5 punten overnam in haar actieplan. Onze verbazing was groot toen de meerderheid onze voorstellen toch wegstemde. We zijn beschaamd dat onze burgemeester politieke spelletjes speelt tijdens de coronacrisis, enkel en alleen om geen voorstel van de oppositie te moeten goedkeuren. In deze uitzonderlijke tijden moeten we allemaal aan hetzelfde zeel trekken.”

Opvallend, niet alle CD&V’ers stemden de voorstellen van N-VA weg, “Dit wijst erop dat er ook binnen de meerderheid ergernis is over de politieke spelletjes van de burgemeester.”

We zijn beschaamd dat onze burgemeester politieke spelletjes speelt tijdens de coronacrisis, enkel en alleen om geen voorstel van de oppositie te moeten goedkeuren Steve Dehandschutter, fractieleider N-VA Gooik

Totaalplan

Burgemeester Michel Doomst (CD&V) betreurt de zaak. “Wij wouden na zeven weken hard werken dat de gemeenteraad zich positief uitsprak over het totaalplan. Dit met een totaal van 25 punten waarvan we er vier inderdaad van N-VA hebben overgenomen. We wouden deze niet zomaar ergens bij plakken, dus hebben we deze bij in een samenhangend totaalplan gestoken.”

Maar de N-VA-fractie zag deze punten liever apart behandeld. CD&V goot de vijf toegevoegde N-VA-punten in één amendement. “Omdat het in de totaalstrategie moest passen”, verduidelijkt Doomst. “Wij willen als gemeente overgaan van de lockdown naar een exit, maar daarvoor moet de oppositiepartij aansluiten bij ons totaalplan.”