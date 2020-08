Mythisch Pajottenland. De Tongsnijders der Heyde: “Ze roofden, folterden en moordden al die in hun weg stonden”

Gooik

Heksen, tovenaars en roversbendes: het Pajottenland bruist van de mythes en legendes. Onze redactrice gaat op zoek naar de waarheid achter de folklore. Vandaag, de allerlaatste legende in onze reeks, en misschien ook de meest lugubere: De Tongsnijders der Heyde. Een roversbende die de meest misselijkmakende dingen op zijn geweten had en zijn naam waarmaakte. Het verhaal zou zich in 1789 hebben afgespeeld, maar wordt in Gooik nog steeds naverteld. Meer over mythes en sagen in het Pajottenland vind je in ons dossier