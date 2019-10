Muzikale ontvangst in de stelplaats Marc Colpaert

22 oktober 2019

12u19 2

Alle mensen die op vrijdagavond van de bus stapten in de stelplaats in Leerbeek werden getrakteerd op alcoholvrije cocktails en een streepje muziek. Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de gemeente Gooik in samenwerking met de Jeugdraad en de Jeugddienst een weekend van de jeugdbeweging vol activiteiten voor de jeugd. Zo kregen de kinderen die van de bus stapten een muzikale ontvangst door DJ Jarts in de stelplaats in Leerbeek, aangevuld met alcoholvrije cocktails en koekjes, dit in samenwerking met De Lijn Vlaams Brabant. “Dit is het startschot voor een weekend lang van allerlei activiteiten voor de jongeren”, aldus Hannelore Pappaert voorzitter van de Gooikse Jeugdraad.