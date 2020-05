Mondmasker voor elke Gooikenaar, met dank aan India Amber Gys

06 mei 2020

10u16 0 Gooik Afgelopen dinsdag kwamen 10.000 mondmaskers aan vanuit India. Elke Gooikenaar zal binnenkort een omslag ontvangen met de nodige materialen en instructies.

De 10.000 beloofde mondmaskers uit India zijn gearriveerd in België. Gisterenavond landde de levering waarna ze één van deze dagen nog de douane moeten passeren. “Alle mondmaskers werden getest en zijn van de nodige kwaliteit”, aldus burgemeester Michel Doomst (CD&V). “Ze bestaan deels uit katoen, deels uit polyester, wat blijkbaar een goede combinatie is. Er zijn 8.300 stuks voor volwassenen en 700 voor kinderen onder 12 jaar.”

De mondmaskers werden in verschillende kleuren geproduceerd en zullen tijdens het weekend van 9 mei aan elke Gooikse inwoner bedeeld worden door het personeel en vrijwilligers. In elke omslag zal per persoon een mondmasker met filterdoek voor 9 vervangfilters zitten, samen met de instructies. Het gemeentepersoneel en vrijwilligers zijn alvast bezig om de filters op de goede maat te knippen.