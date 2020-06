Minister Zuhal Demir (N-VA) maakt 8.630 euro vrij voor aankoop herbruikbare bekers en wasmachines in Gooik Amber Gys

09 juni 2020

14u52 0 Gooik De gemeente Gooik wordt vanuit Vlaanderen ondersteund in de de aankoop van herbruikbare bekers en een wasunit voor de reiniging ervan. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt in Vlaams-Brabant een totaal van 431.720 euro vrij voor soortgelijke projecten.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zet verder in op het kleiner maken van de afvalberg in Vlaams-Brabant. Ze maakt in de hele provincie 431.720 euro vrij, verdeeld over een totaal van vier projecten. Deze projecten worden voor de helft gesubsidieerd vanuit Vlaanderen. Om het hergebruik van goederen verder aan te moedigen rekent de minister op de inzet van de lokale besturen in Vlaams-Brabant. Zo ook om het Diftarsysteem verder uit te rollen.

Bij een Diftarsysteem, of gedifferentieerde tarieven voor restafval en GFT, betalen mensen op basis van het gewicht van hun restafval en gft. “Wie minder afval produceert, moet ook minder betalen”, verduidelijkt minister Demir. “Op die manier stimuleren we ook Vlaams-Brabanders om afval te vermijden en, als het er dan toch is, het zo goed mogelijk te sorteren om de kosten te drukken.”

12.000 bekers voorzien

In Gooik wordt de aankoop van herbruikbare bekers en wasmachines voor de helft gesubsidieerd vanuit Vlaanderen, wat neerkomt op een totale subsidie van 8.630 euro. “Wij hadden met de gemeente in totaal 10.000 euro voorzien voor deze investering”, verduidelijkt burgemeester Michel Doomst (CD&V). “Dit wil dus zeggen dat wij hetzelfde bedrag van 8.630 zullen bijleggen voor de aankoop. We zullen 10.000 herbruikbare bekers, 2.000 wijnbekers en twee mobiele wasmachines aanschaffen.”

Indien alles goed verloop, zal de bestelling de eerstvolgende donderdag geplaatst worden. Op deze manier zullen alle benodigdheden net voor het begin van de vakantie toekomen. “Het is de bedoeling dat alle Gooikse verenigingen een aanvraag moeten doen op de gemeente wanneer ze de bekers willen uitlenen. Het is niet de bedoeling dat ze hiervoor een bijdrage zullen moeten betalen.” Ook de gemeente Glabbeek kreeg een subsidie van 4.530 euro voor een gelijkaardig project.