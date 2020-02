Michel Doomst stelt boek ‘Altijd’ voor: “Ik onvervangbaar? Ik dacht van niet” Amber Gys

17 februari 2020

11u15 5 Gooik ‘Altijd’ is de titel van het boek over burgemeester Michel Doomst (CD&V), geschreven door Jean-Pierre Schoukens. Hij schreef het boek naar aanleiding van het dertigjarig burgemeesterschap van Doomst. “Het is zeker geen biografie of een overzicht van zijn carrière. We hebben het boek samengesteld omdat we willen dat mensen hierdoor in discussie zullen gaan.”

Jean-Pierre was in eerste instantie niet van plan een boek te schrijven over Doomst. “Ik zag Michel met een drankplateau op de Oogstfeesten in Gooik rondlopen. Ik zei tegen mijn vrouw dat ik geen enkele burgemeester zou tegenkomen die dat tegenwoordig nog zou doen.” Het boek samenstellen was niet vanzelfsprekend. Twee jaar lang werd er in archieven gedoken en gesprekken aangegaan met verschillende politici en familie. Van het ene antwoord ontstonden nieuwe vragen. Maar volgens Jean-Pierre had het langer mogen duren: “Je kan blijven zoeken naar informatie en leuke weetjes, maar op een gegeven moment moet je weten wanneer je moet stoppen.”

Al gestorven

Ook Michel zelf was niet happig op een boek over zichzelf. “Toen de vraag kwam om een boek over mij te schrijven, leek het alsof ik ging sterven of al gestorven was (lacht). Maar aangezien ze een boek over mij willen schrijven besef ik nu wel dat mijn carrière stilaan afgerond is.” Doomst wilde geen boek over zijn carrière of zijn leven. Aangezien er de laatste tijd niet veel meer over politiek wordt gepraat, hoopt hij op deze manier dat het een discussie losweekt bij het volk. De vormgever van het boek, Johan Jacobs, heeft bewust voor zwart-wit foto’s gekozen. “Die beelden maken het tijdloos. Het is de sterkste manier om tot de essentie te komen. Het is prachtig om alle teksten en foto’s aan elkaar te puzzelen om tot zo’n prachtig verhaal te komen.”

‘Verikking’

Wanneer Doomst op zijn 12 jaar eindelijk naar de Chiro mocht, voelde hij al dat hij een leidersfiguur was. “Ik had nooit kunnen bereiken waar ik nu sta zonder de burgers en mijn ploeg.” Doomst heeft het ook over de ‘verikking’ onder de mensen: “Het is enorm moeilijk om actueel te blijven en iedereen steeds tevreden te stellen. Hoe kom je tot een besluit waar iedereen het mee eens is? Dat is en blijft de vraag, en daar gaat het voor een groot deel over in het boek.” De manier waarop de dag van vandaag aan politiek wordt gedaan, vindt hij niet geruststellend. “Alles moet minder ingewikkeld. We worden omringd door zo veel regels dat niemand er meer aan uit kan.”

Kijken naar het verleden is de beste manier om naar de toekomst te kijken Michel Doomst

“Ik dacht vroeger altijd dat ik onvervangbaar was. Het bleek heel snel dat het wel zo was (lacht). Ik ben zeker niet van plan om mijn burgemeesterschap tot het einde verder te zetten. Je moet denken aan de toekomst en de beste manier om dat te doen is om eerst te kijken naar het verleden en de fouten die toen gemaakt werden.” Ook Piet Vanthemsche, voormalig voorzitter van de Boerenbond, was aanwezig op de boekvoorstelling. Hij vindt dat Doomst meer dan alleen maar burgemeester is: “Hij is een streekfiguur geworden, een lokale held. Hij is overal aanwezig en staat dicht bij de mensen. Dat siert hem”, vertelt Vanthemsche. Er werd gekozen voor de titel ‘Altijd’ omdat het woord Doomst het beste beschrijft. Altijd aanwezig. Altijd onvervangbaar. Altijd burgemeester van Gooik.

‘Altijd’ wordt op 6 maart om 19.30 uur voorgesteld aan het grote publiek in zaal De Familia in Gooik. Nadien kan het boek aangekocht worden in de AD Delhaize Gooik of via de CD&V website.