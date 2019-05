Michel Doomst (CD&V) verliest zitje in Vlaams parlement door kiessysteem... en dat al voor de vijfde keer Marc Colpaert

27 mei 2019

16u13 2 Gooik Ook al had burgemeester Michel Doomst (CD&V) uit Gooik 12.010 voorkeurstemmen achter zijn naam, haalt hij toch geen zetel binnen voor het Vlaams parlement. Nochtans had Katrien Partyka, die een plaats hoger op de lijst stond, zo’n 1.300 stemmen minder. Maar door de lijststemmen haalt ze het alsnog van haar partijgenoot. “Het is al de vijfde keer dat ik zo een plaats verlies, dat doet pijn natuurlijk, maar dat is nu eenmaal het systeem”, zegt een trieste burgemeester.

Bij de voorstelling van de CD&V-lijst voor de verkiezingen voor het Vlaams parlement zag burgemeester Michel Doomst uit Gooik de bui al hangen. “Ik kreeg de vierde plaats op de lijst voor het Vlaams parlement en wist dat onze partij al goed moest scoren om van op die plaats een zetel in de wacht te slepen”, vertelt Doomst.

Lijststemmen

Spijtig genoeg waren er zondag weinig vreugdekreten te horen bij de CD&V en dus verliest de burgemeester van Gooik zijn zitje in het Vlaams parlement. Voor Michel dubbel balen, want het was waarschijnlijk de laatste keer dat hij op een verkiezingslijst stond voor het Vlaams parlement. “In mijn hele loopbaan, die al meer dan dertig jaar aan de gang is, is dit al de vijfde keer dat ik zoiets meemaak. Mijn score is goed, maar door het systeem van de lijststemmen kan ik geen zetel verzilveren. Door het systeem dat door alle partijen wordt toegepast, worden de kopstemmen verdeeld onder de eerste drie kandidaten die op de lijst staan. Aangezien ik op plaats vier stond waren de kopstemmen op, dus was met andere woorden de pot uitgedeeld en kan Doomst de pot op”, lacht hij toch wel een klein beetje zuur.

Onrustwekkende uitslag

Hij had het natuurlijk graag anders gezien, maar de kiezer heeft altijd gelijk. Stappen ondernemen om alsnog een zitje binnen te halen is ook niet mogelijk. “Zo kort na de verkiezingen durf ik toch wel over een onrustwekkende uitslag spreken. Hopelijk geraken de partijen er snel. Het is natuurlijk jammer voor dit deel van het Pajottenland dat er ik er niet meer zal zetelen en dat er geen vertegenwoordiger uit onze regio hun belangen kan verdedigen in het Vlaams parlement”, besluit hij.

Het is jammer dat er geen vertegenwoordiger uit dit deel van het Pajottenland de belangen van de kiezer kan verdedigen in het Vlaams parlement Michel Doomst (CD&V)

Hij is trouwens niet de enige Gooikenaar die genekt wordt door het huidige kiessysteem. Vorig jaar verloor toenmalig schepen Herman Anthoons (CD&V) nog zijn schepenambt aan een andere vrouwelijke partijgenoot, die minder stemmen had dan hij. Ook daar was er het systeem dat zei dat er minstens één vrouw aanwezig moet zijn in het schepencollege van een gemeente. Herman wilde nog van geslacht veranderen, maar heeft het dan toch niet gedaan.