Mensen vinden de nieuwe parkeerstrip niet volgens Forza Azura Marc Colpaert

07 augustus 2019

11u19 4

Forza Azura, de positief liberale partij in Gooik, hekelt het gebrek aan parkeersignalisatie rond de nieuwe parkeerstrip in het centrum van Gooik. Er komt nog een extra bord met aanduiding hoeveel plaatsen er nog vrij zijn op de parkeerstrip horen wij op het gemeentehuis.

Linda Vanhassel, bestuurslid van Forza Azura, werd door een ondernemer uit het centrum van Gooik er attent op gemaakt dat de nieuwe parkeerstrip, voor personen die niet vertrouwd zijn met de plaatselijke situatie, zeer moeilijk te vinden is als gevolg van een zeer gebrekkige signalisatie. Het weinig aantal middenstanders dat het centrum van Gooik nog rijk is, ziet op deze manier tal van potentiële klanten aan hun neus voorbij gaan. “Inderdaad is het verkeersbord met geringe afmetingen niet van dien aard dat het meteen opvalt, zeker nu uitgerekend op die plaats men zich verplicht voelt om zich extra te concentreren op het drukke verkeer in de Dorpsstraat”, aldus Linda Vanhassel . “Men kan zich inderdaad de vraag stellen waarom er bij het binnenrijden van Gooik nergens enige signalisatie is aangebracht, waarbij de parkeermogelijkheden worden aangeduid met opgave van het aantal parkeerplaatsen”, zegt ook Donald Stockmans, voorzitter van Forza Azura. De gemeente is echter van plan daar iets aan te doen. “Wij hebben steeds gezegd dat na de afwerking van de parkeerstrip er een bord ging geplaatst worden met daarop de aanduiding van het aantal nog vrije parkeerplaatsen. Door de vakantieperiode werd dit bord nog niet geplaatst”, zegt burgemeester Michel Doomst(CD&V).