Medewerker woonzorgcentrum Eyckenborch niet besmet met coronavirus Amber Gys

06 maart 2020

10u28 0 Gooik De medewerker uit rusthuis Eyckenborch in Gooik is niet besmet met het nieuwe coronavirus. Dat meldt het rusthuis op hun Facebookpagina.

Woensdagvoormiddag sloot woonzorgcentrum Eyckenborch preventief zijn deuren voor alle bezoekers. Een medewerker zou onrechtstreeks in contact gekomen zijn met het coronavirus (COVID-19). “Uit laboanalyse blijkt dat onze medewerker die in onrechtstreeks contact is gekomen met het coronavirus niet besmet is en dat er dus ook op geen enkel moment gevaar is geweest voor mensen in ons woonzorgcentrum”, klinkt het. “De deuren gaan opnieuw open voor alle bezoek, al blijven de standaard voorzorgsmaatregelen wel gelden.”

Burgemeester Michel Doomst is opgelucht. “Het centrum werd opnieuw vrijgegeven en de toegang voor bezoekers werd weer opengesteld. De medewerker is niet besmet en dat is een hele opluchting.”