Marleen wil met Lolinabox spetterende kinderfeestjes organiseren

22 november 2019

Marleen Mostinckx(47) uit Gooik is sinds kort zaakvoerder in bijberoep van Lolinabox, een website gericht op betaalbare kinderfeestjes voor bij u thuis. Lolinabox biedt kant-en-klaar materiaal aan voor de leukste kinderfeestjes thuis, via de verhuur van themakisten en spellenboxen en via de verkoop van decoratiemateriaal, knutselmateriaal en uitdeelcadeautjes.

Het idee om met zo een website van start te gaan kreeg Marleen toen ze op zoek ging naar leuke ideetje voor de verjaardag van haar dochter. “Vanuit mijn zoektocht naar leuke ideeën voor de verjaardagsfeestjes van mijn dochter, intussen al een tiener, kwam ik op het idee om een website te maken, waar men materiaal kon vinden of huren om kinderfeestjes thuis te organiseren. Blije kindergezichtjes waren mijn prioriteit, maar ook gemak, tijdswinst en haalbare budgetten voor de mama’s en papa’s. Wat begon als een idee, werd een heus project”, vertelde Marleen. Sinds enige tijd staat de website ‘Lolinabox’ online. Omdat Marleen veel zelf wilde doen ging ze een cursus volgen om haar eigen website te kunnen bouwen. “De naam ‘Lolinabox’ kwam er eerder toevallig. Je leest er ‘Lol-in-a-box’ in. Ik verhuur themakisten en spellenboxen met materiaal dat voor veel plezier en lol bij de kids moeten zorgen, vandaar de naam.” Op de website www.lolinabox.be kan men tal van feestversiering, knutselmateriaal, kleine uitdeelcadeautjes en piñata’s vinden. De website is opgebouwd rond verschillende thema’s, gaande van de klassiekers zoals prinsessen, ridders en piraten. Het aanbod is gericht op kinderen van 5 tot en met 12 jaar. En met het kant-en-klaar materiaal van Lolinabox besparen de mama’s en papa’s veel tijd bij de organisatie van hun feestje.

Marleen vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen genieten van een leuk feestje. Daarom draagt Lolinabox een steentje bij door de vzw Feestvarken te steunen. Per verhuurde themakist of spellenbox gaat er 2 euro naar deze vzw. Met het huurmateriaal richt Marleen zich op de ruime omgeving van Gooik. Het huurmateriaal kan bij haar thuis worden afgehaald. Ook thuislevering is mogelijk binnen een straal van 40 km rond Gooik.