Marleen Hanselaer gaat nieuwe leerkrachten beter op weg helpen

Marc Colpaert

30 augustus 2019

15u46 2

Marleen Hanselaer gaat vanaf september van start met een nieuwe job in het gemeentelijk onderwijs en kreeg bloemen van burgemeester Michel Doomst(CD&V). Marleen Hanselaer gaat vanaf dit schooljaar nieuwe leerkrachten in het onderwijs ondersteunen en dit gedurende een periode van twee jaar en die zelfs nog kan uitgebreid worden. Tot het einde van het vorige schooljaar was Marleen Hanselaer samen met Nadine Vanbiervliet directeur in de lagere school De Oester in Oetingen. Vanaf september zal Nadine voltijds directeur zijn en gaat Marleen zich bezighouden met de aanvangsbegeleiding. “Dit betekent dat ik nieuwe leerkrachten ga helpen. Ik kan dan eventueel mee een les volgen en bij problemen dit samen proberen op te lossen”, aldus Marleen. Naast deze nieuwe functie blijft ze nog steeds coördinerend directeur. Dat opvolgen van nieuwe leerkrachten kan gedurende een tweetal jaren gebeuren en indien nodig kan dit zelfs nog langer. “Het is belangrijk dat wij de noodzakelijke steun geven aan nieuwe leerkrachten”, aldus schepen voor Onderwijs Christa Dermez(CD&V).