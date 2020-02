Margriet Hermans even in Seniorie Kesterberg voor het goede doel

Marc Colpaert

25 februari 2020

11u38 3

De vereniging Eliaro gaat op zoek naar 10.000 euro voor KOTK

Margriet Hermans kwam naar Seniorie Kesterberg Aldea in Gooik om de bewoners te entertainen met enkele liedjes. Daarnaast konden de bewoners genieten van een drankje of een pannenkoek, de opbrengst ging naar een goed doel. Elk jaar nodigt de Seniorie Kesterberg Aldea een bekende Vlaming uit voor een namiddag van feest en ontspanning. “Wij organiseren dit voor onze bewoners en hun familie en daarnaast gaat de opbrengst naar de vereniging Eliaro uit Meerbeke, die gaan fietsen voor de actie Kom op tegen Kanker(KOTK)”, vertelde directeur Blerta Murati. De vereniging moet daarvoor op zoek naar niet minder dan 10.000 euro. Dit jaar werd aan Margriet gevraagd om enkele liedjes te komen zingen in de seniorie, wat ze dan ook zeer graag deed. Wie dat wenste kreeg nadien nog een gesigneerde foto van Margriet, die op haar beurt ook de vereniging Eliaro steunde met een kleine bijdrage. Ondertussen genoten de bewoners en hun familie van pannenkoeken en goede muziek.