Margriet en Louis zijn 60 jaar getrouwd Marc Colpaert

06 september 2019

Louis De Maeseneer en Margriet Herremans vierden hun diamanten huwelijk in de zaal De Parel in Denderwindeke. Meer dan 60 jaar geleden leerden ze elkaar kennen in Pamel op een half vaste bal. Ze trouwden en kregen vier kinderen: Lutgarde, Stefaan, Daniel en Machteld. Louis werkte jaren bij de ASLK in Brussel, Margriet was huisvrouw en zorgde voor de vier kinderen. Vandaag hebben ze tevens al twee kleinkinderen. Voor hun diamanten huwelijk organiseerden ze nog een leuk feestje met familie en vrienden.