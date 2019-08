Marcel en Paula een briljanten paar met dank aan Onze-Lieve-Vrouw Marc Colpaert

19 augustus 2019

15u34 2

Marcel Thiels en Paula Biltereyst uit Oetingen zijn dit jaar 65 jaar getrouwd en dat werd gevierd bij hun zoon in de Kerkstraat in Oetingen. Ze leerden elkaar kennen in café ‘t Zwartje in Oetingen en zijn vandaag een briljanten koppel. Marcel werkte 16 jaar in een ijzergieterij en nadien nog eens 25 jaar bij Michelin, Paula was jaren textielarbeidster. Samen kregen ze een zoon Eric en een kleindochter Yati, die ondertussen al dierenarts is. Paula en Marcel wonen niet ver van de grot in Oetingen. De grot van Onze-Lieve-Vrouw heeft een belangrijke rol gespeeld in hun leven. Vroeger zorgde Marcel samen met andere buurtbewoners dat de omgeving van de grot er altijd mooi bij lag. Vandaag kan dit niet meer gezien zijn leeftijd. Toch gaat hij nog elke dag een kaarsje branden. “Ons Lieve vrouw heeft ons al veel geholpen in ons leven, ook bij ziekte en daarom ga ik er elke dag een kaarsje branden. Het valt trouwens op dat de laatste tijd er steeds meer mensen en ook jonge mensen even naar de grot komen”, vertelde Marcel.