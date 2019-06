Marc Hellinckx zet na 44 jaar punt achter indrukwekkende carrière: “Het was vaak eenzaam aan de top” Tom Vierendeels

03 juni 2019

16u50 24 Gooik Hoofdcommissaris Marc Hellinckx (60) heeft met twee mandaten als korpschef van de politiezone Pajottenland zijn succesvolle politiecarrière afgesloten. Hij twijfelde om nog voor een derde mandaat te gaan, maar door gezondheidsproblemen bij zijn naasten besliste hij om er een punt achter te zetten. “Ik ben er zeker van dat ik in een zwart gat zal vallen en ga voor een nieuwe uitdaging, maar ikzelf en mijn familie moeten eindelijk op de eerste plaats komen.”

“Ik wilde nog voor een derde mandaat gaan, maar vorig jaar besefte ik pas echt dat het leven vergankelijk is”, zegt hij. “Een goede vriend kreeg in juni te horen dat hij aan kanker leed en ik heb hem tot zijn overlijden in oktober palliatief begeleid. Mijn vrouw kreeg een beroerte en gelukkig was ik thuis, anders had ze het misschien niet gehaald. De tijd om te genieten van het leven wordt korter als je ouder wordt. Al enkele jaren was ik hopeloos op zoek naar een gezond evenwicht tussen werk en leven. Ik stop dus niet als korpschef omdat ik mijn functie beu ben of niet meer gedreven ben, maar omdat ik bewust meer aandacht wil schenken aan mijn ouders, vrouw, kinderen (26, 28 en 33), kleinkinderen en mezelf.”

Gezin moest plooien

“Als iemand voor een topjob gaat, moet de rest plooien”, beseft Hellinckx. “Mijn vrouw en kinderen hebben veel moeten opofferen voor mij. Mijn zoon kon bijvoorbeeld bij Eendracht Aalst gaan spelen en misschien een voetbalcarrière uitbouwen, maar ik weigerde omdat ik de tijd niet had hem naar de trainingen te brengen. Dikwijls was ik afwezig en als ik dan thuis was zat ik vaak tot een stuk in de nacht aan dossiers te werken. Ik ben er zeker van dat zij hieronder geleden hebben, maar hopelijk kunnen ze mij vergeven. Vanaf nu zal ik ook trachten dit goed te maken.”

Leidinggevende voorbeelden

De 44-jarige carrière van Hellinckx is dan ook niet min. Zo was hij onder meer directeur-generaal van de federale politie, moest hij bij het SAT verschillende ministers van Binnenlandse Zaken ondersteunen bij verschillende aspecten van het dagelijks beheer en operaties in het kader van de geïntegreerde politie, vicevoorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, lid van de ‘commissie politie’ van de Vlaamse Vereniging van Steden & Gemeenten en dus uiteindelijk ook korpschef van de politiezone Pajottenland.

“Een loopbaan vol prachtige momenten”, knikt hij. “Maar ook een met zware emotionele momenten en blijvende ontgoochelingen. Alle mensen voor wie of met wie ik samenwerkte hebben mij gevormd tot wie ik ben. Als leidinggevende moet je vooral jezelf kunnen wegcijferen en kunnen denken aan anderen en het algemeen belang. Herman Fransen, commissaris-generaal van de federale politie, leerde mij dat doorgedreven dossierkennis de basis is van elke aanpak. Elk geschreven woord heeft zijn belang en dient afgewogen te worden. Guido De Padt, toen minister van Binnenlandse Zaken, toonde vooral hoe hij zich liet leiden door het algemeen belang en handelde altijd met respect voor zijn personeel. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte, de echte architect achter de politiehervorming, gaf mij het voorbeeld om kalm, bedacht, wijs, zonder nonsens, rechtuit en rechtvaardig een punt te maken om iedereen over de lijn te trekken. Hij toonde dat leiding geven vertrekt vanuit een duidelijke visie op de toekomst.”

Eenzaam aan de top

Maar het was eenzaam aan de top. “Keuzes en beslissingen waren niet zelden ingrijpend”, klinkt het. “Daar word je op afgerekend en een gevoel van grote eenzaamheid beklemd je dan wel eens. Medeleven en mededogen ontbreken in die omstandigheden. Het is ook ondankbaar, want anderen gaan vaak met jouw pluimen lopen. Frustraties en ontgoochelingen ventileer je bij je partner of je secretaris. Van die laatste heb ik er twee gehad die steevast op de eerste rij zaten en de zwaarste storm moesten opvangen en doorstaan.”

Nieuwe uitdaging

En door die ervaringen heeft hij wel toekomstplannen gemaakt. “Ik weet dat ik een zwart ga vallen”, luidt het. “Fysiek zal ik mij kunnen bezighouden, maar niet op intellectueel gebied. Daarom zal ik vermoedelijk starten met het coachen van leidinggevenden om hen te ondersteunen en dan vooral binnen de politiediensten. Bij mij kunnen ze dan hun visie ontwikkelen en zaken aftoetsen. Als korpschef kon ik daarvoor nergens terecht. Dat wil ik toch halftijds nog vijf à zes jaar doen, maar mijn familie moet in die periode wel op de eerste plaats blijven staan.”

8,6/10

Over zijn beleid bij de politiezone Pajottenland is hij duidelijk: “Het kon vermoedelijk beter en waarschijnlijk heb ik mensen ontgoocheld. Maar de zone is sterk geëvolueerd en bevindt zich nu als kleine zone op alle domeinen in het kielzog van de beteren. De resultaten op het terrein zijn ook positief, maar dat is uiteraard niet alleen mijn verdienste. Bij een recent tevredenheidsonderzoek kreeg ik van de medewerkers nog een gemiddelde score van 8,6 op 10, terwijl dit in 2012 amper 7,2 bedroeg. Ze zijn tevreden over de wijze waarop ik mijn rol als korpschef ingevuld heb. Dat is aangenaam om te lezen en daarom wordt je officier of korpschef.”