Madame XXX stelt haar werken tentoon in De Cam Marc Colpaert

16 augustus 2019

Liliana Obrenia Nicola met haar artiestennaam Madame XXX heeft een twintigtal kunstwerken naar De Cam gebracht om deze daar aan het grote publiek voor te stellen. Het werk van Liliana omschrijven is niet simpel, ze werkt met tal van materialen, zelfs met inkt of met stiften is ze bezig geweest. Naast enkele kleine werken hangen er tevens enkele grote schilderijen tegen de muur in De Cam.”Ik leg heel mijn leven in mijn schilderijen”,zegt Madame XXX ons. U komt dus best gewoon eens kijken, de toegang is gratis op zaterdag 17 en zondag 18 augustus, telkens van 10 tot 20 uur.