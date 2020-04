Lore (26) en Laura (25) zitten vast op droomreis in Nieuw-Zeeland: “We voelen ons in de steek gelaten door België” Amber Gys

04 april 2020

12u00 2 Gooik Lore Plantefeve uit Gooik en Laura Maes uit Lier zitten momenteel vast in Nieuw-Zeeland. Ze vertrokken in februari om er te gaan rondtrekken, maar hoe ze thuis raken weten ze niet. “We voelen ons in de steek gelaten door de Belgische Overheid, we kunnen geen kant meer uit”, klinkt het.

Wat voor de twee meisjes begon als droomreis, veranderde stilaan in een vakantie vol zorgen. Ze vertrokken in februari naar Nieuw-Zeeland om er zes weken door het land te trekken. Er werd jarenlang uitgekeken, gewerkt en gespaard voor de reis die uiteindelijk grotendeels in het water viel. “We waren vertrokken met het idee om geen vaste verblijfplaats te hebben aangezien we steeds in een tent zouden slapen. Zes weken rondtrekken door Nieuw-Zeeland en zes weken door Australië was ons ultieme doel”, vertelt Lore.

Maar het coronavirus gooide roet in het eten. De meisjes geraken niet meer thuis omdat België geen repatriëringen uit Nieuw-Zeeland meer toelaat. Dat terwijl ze alle Duitsers en Nederlanders nog op het vliegtuig zien stappen. “We snappen niet waarom zij wel nog worden weggehaald, terwijl wij hier in de steek worden gelaten door ons eigen thuisland.”

Ereconsulaat

De twee meiden waren bijna vertrokken naar het tweede deel van hun reis (Australië), wanneer ze plots verontrustende berichten kregen van het thuisfront. “Verschillende reizigers uit andere landen kregen berichten van hun ambassade met het advies om zo snel mogelijk terug naar huis te keren.” De meisjes contacteerden meerdere malen het Belgische ereconsulaat in Christchurch, maar daar kregen ze enkel heel weinig en onduidelijke informatie.

Aangezien ze geen info kregen van het ereconsulaat, zijn ze dan maar zelf naar de luchthaven gereden om te kijken of er andere mogelijkheden waren. “Alle vluchten waren volgeboekt door reizigers die wél op tijd de informatie hadden gekregen om terug te keren”, gaat Lore verder. Pas dagen daarna ontvingen ze een mail met het advies om naar het thuisfront terug te keren. Maar die mail kwam voor Lore en Laura veel te laat, ze kunnen geen kant meer uit.

Niet voorbereid

De ambassade in Canberra doet volgens Lore nu wel hun uiterste best om samen met hen naar een oplossing te zoeken, al is dat buiten de Belgische Overheid gerekend. “De ambassade in Nieuw-Zeeland moet de richtlijnen van Brussel volgen, wat voor ons en honderden andere Belgen betekent dat er vanuit België geen repatriëringsvlucht kan plaatsvinden. Waarom weten we zelf niet. We voelen ons heel hard in de steek gelaten door ons eigen thuisland.”

Hun enige hoop is momenteel op een repatriëringsvlucht uit Nederland of Duitsland te kunnen stappen. “Maar wij zijn geen prioriteit voor hen”, besluit Lore. “Er zijn op elke vlucht slechts vijf plaatsen voor Belgen gereserveerd, terwijl ze hier met honderden zitten te wachten. Heel wat andere mensen, families en ouderen krijgen logischerwijze voorrang op deze vluchten dus de kans voor ons is miniem.” Dat is echter niet de enige pech, want hun tent kunnen ze nu ook niet meer opzetten. “Het wordt hier stilaan winter waardoor het buiten te koud is om te kamperen. Daarom hebben we net op tijd een hostel gevonden in Christchurch, maar dat is een onverwachte kost die waarschijnlijk niet terugbetaald wordt.”

Commerciële vluchten

Buitenlandse Zaken blijft ondertussen aanraden om commerciële vluchten naar huis te nemen. “Zo’n vlucht kost 5.000 euro want Qatar is de enige reisorganisatie die nog vliegt, dat kunnen wij niet betalen. Ik snap het niet dat ze dat aanraden want veel mensen hebben dat geld helemaal niet.” Lore vindt dat ze met meer dan genoeg Belgen in Nieuw-Zeeland zitten om één of twee repatriëringsvluchten in te zetten, maar die komt er niet aan. De enige informatie dat de meisjes nu nog krijgen, is via de Facebookpagina van de ambassade.

De grootste vrees voor hen is dat ze de grenzen vroeg of laat zullen sluiten. “Dan zitten we hier volledig vast”, eindigt Lore. En die kans zit er in, maar dan zitten ze vast voor een erg lange tijd. Volgens de woordvoerder van Buitenlandse Zaken Arnaud Gaspart is er niet veel dat ze kunnen doen. “Wij raden aan om te wachten op de repatriëringsvluchten uit Duitsland of Nederland of zelf een commerciële vlucht te boeken. Wanneer de grenzen zouden sluiten, kunnen ze niets anders doen dan afwachten en de opgelegde maatregelen volgen.”