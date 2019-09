Leerbeek Leeft weer een beetje meer Marc Colpaert

23 september 2019

13u28 2

Het wijkcomité Leerbeek Leeft organiseerde een grote rommelmarkt met tal van randanimatie rond de gemeenteschool Het Nestje in Leerbeek. Meer dan 50 personen schreven zich in om een standje te plaatsen op de rommelmarkt in de Havilandstraat en de Stationsstraat in Leerbeek. Op de speelplaats van Het Nestje stonden enkele standjes van verenigingen zoals de KWB, de KVLV, de Gezinsbond en De Leerbollen en de school Het Nestje.”De bedoeling van deze dag is om meer leven in deze wijk te krijgen en ondertussen kunnen de bezoekers ook kennismaken met enkele plaatselijke verenigingen”, vertelde Stefaan Viaene van de KWB. Heel wat mensen kwamen een kijkje nemen en konden onder meer genieten van een optreden van de Koninklijke fanfare Sint-Martinus van Kester.