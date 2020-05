Landelijke Gilde Gooik draagt zonnebloemzaadjes rond bij elk lid Amber Gys

18 mei 2020

De Gooikse afdeling van de Landelijke Gilde draagt zonnebloemzaadjes rond voor elk lid. Hiervoor is het, volgens het bestuur, het ideale moment om te planten. Voorzitter van de lokale afdeling, Hilde Van Schepdael, benadrukt dat de zonnebloemen de leden moeten helpen om de moed niet op te geven tijdens deze coronacrisis. “Zonnebloemen staan symbool voor vreugde en geluk. Elk lid krijgt een set zaadjes om te planten in eigen tuin. Deze zomer kunnen de mensen niet naar ons komen tijdens de oogstfeesten dus brengen we de zomer tot bij onze leden.”

Het bestuur denkt er ook aan om er een wedstrijd aan te koppelen. “De prijzen zouden normaal uitgereikt worden op het ledenfeest”, vertelt bestuurslid Samuel Billens. “Er volgt zeker nog meer informatie over hoe de wedstrijd juist werkt via de Facebookpagina. We vinden het vooral belangrijk om de leden te tonen dat we niet stil zitten en dat we de strijd tegen het coronavirus samen voeren.”