Laatste oud-strijder van Gooik wordt 100 jaar Amber Gys

04 maart 2020

16u44 0 Gooik In zaal De Familia in Gooik is woensdagmiddag de 100ste verjaardag gevierd van René Pauwels. De meubelmaker uit de Polderstraat werd door de gemeente en zijn hele familie in de bloemetjes gezet.

Op 4 maart 1920 werd René Pauwels geboren. Eind jaren ‘30 leerde hij Alice kennen, met wie hij op 24 mei 1941 in het huwelijksbootje stapte. Ze kregen een zoon en nadien kwamen er twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. De schoonzus van René kon er jammer genoeg niet bij zijn. Ze zit in een rusthuis waar de maatregelen voor het coronavirus erg streng zijn. De verzorgers hadden liever niet dat ze mee ging feestvieren.

“Het is al geleden van in 1953 dat we een honderdjarige mochten vieren in Gooik. Het is dus zowel voor René, als voor ons een extra speciale dag”, verduidelijkt burgemeester Michel Doomst. René is een oud-strijder en wordt op de 11-novemberherdenking in Gooik steeds als speciale eregast ontvangen.