Kunst van 30 kunstenaars in de Cam Marc Colpaert

10 oktober 2019

12u19 0

Niet minder dan 30 kunstenaars uit Gooik stelden hun werken tentoon in De Cam en op een locatie langs de kunstroute in Gooik. Wie afgelopen weekend wilde genieten van kunst uit eigen streek moest zeker eens langskomen in de grote schuur van De Cam in Gooik. Tal van kunstenaars stelden die dag hun werken tentoon. De meeste deden dit op hun thuislocatie en iedereen mocht één kunstwerk tentoonstellen in De Cam. Heel wat mensen kwamen een kijkje nemen via de kunstroute of gingen naar De Cam.