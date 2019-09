Korpschef Pajottenland kwaad over uitstel van zaak over geweld tegen zijn agenten Tom Vierendeels

18 september 2019

17u06 0 Gooik Philippe Annys, korpschef ad interim van de politiezone Pajottenland, is niet te spreken over het uitstel van een zaak die gaat over een aanval op zijn mensen. De feiten dateren al uit 2014 en het Hof van Beroep heeft de zitting nu uitgesteld naar 2021. “Een kaakslag voor politiemensen die geen boksballen in uniform zijn”, zegt hij. “Bovendien geloven ze onze mensen niet.”

In 2014 kwamen ploegen van de lokale politiezone Pajottenland tussenbeide in een geschil tussen twee partijen. Een daarvan is de beruchte landbouwer Koen V.H. die intussen niet meer in de streek woont. Maar de interventie liep uit de hand. “Onze politiemensen werden het slachtoffer van ernstige slagen en verwondingen en weerspannigheid met lange arbeidsongeschiktheid tot gevolg”, zegt commissaris Annys. “Bovendien was de gebeurtenis traumatiserend. Dat het gerecht klaarheid schept en de daders sancties oplegt is belangrijk voor de goede verwerking. Je mag ook niet vergeten dat onze mensen urenlang ondervraag werden door het Comité P. Uiteraard hoort ook het onderzoek van het Comité P tot de geplogenheden om een klacht rechtsgeldig te kunnen onderzoeken, maar de impact daarvan wordt onderschat.”

Boksbal in uniform

Maar dat is dus niet voor direct. “De zitting voor het Hof van Beroep in Brussel is opnieuw uitgesteld, nu naar juni 2021”, zegt hij. Om welke reden de zaak twee jaar wordt uitgesteld geeft Annys niet mee. “Welk signaal krijgen onze politiemensen? Hoe krijg ik het nog uitgelegd dat geweld tegen de politie ernstig genomen wordt? Het uitstel is een nieuwe kaakslag voor onze politiemensen die dag in dag uit ten dienste staan van de bevolking. Zij zijn ook zeker geen boksbal in uniform.”

Bodycams

De korpschef a.i. stelt zich ook vragen over het feit dat zijn mensen niet geloofd worden. “Dat leren we uit delen van uitspraken”, klinkt het. “Ze moeten met harde bewijzen hun tussenkomsten staven. De investering in bodycams is bijna onvermijdelijk. Die zullen de rechtsgeldigheid van ons optreden moeten staven, maar tegelijk ook de rechten van de burgers waartegen opgetreden wordt zal waarborgen.”

De advocaat van de beklaagde zelf was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.