Koppels genieten buiten in de Finse hot tub Marc Colpaert

04 oktober 2019

Op donderdagnamiddag werd er voor de allereerste keer een Finse hot tub geplaatst in de tuin van de Flavor Shop in Gooik. In totaal 24 koppels winnaars van een wedstrijd konden er even genieten van een drankje in deze hot tub. Omdat de Flavor shop gespecialiseerd is in gin en beschikt over een ruim assortiment, kwam de firma Kyrö langs met een hot tub. Dit in het kader van de Kyrö Hot Tub Tour, ter promotie van de Finse gin.”Wij zijn de enige zaak in Vlaams-Brabant waar deze hottub geplaatst werd tijdens deze Hot Tub Tour. Daarnaast hadden we via de sociale media een wedstrijdje georganiseerd en dus mochten vandaag de winnaars, in totaal 24 koppels, even genieten van de warmte in deze hot tub en kregen ze nog een lekker drankje een frisse Kyrö-cocktail aangeboden”, zei Birger Vanacker van de Flavor Shop. En de koppels genoten als echte Finnen in een Scandinavische hot tub en dat in de tuin van de Flavor Shop, met zicht op de Pajotse velden. De Flavor Shop gooit trouwens op zaterdag 5 en zondag 6 oktober de deuren van hun zaak open, telkens van 10 tot 18 uur.