Kleuterschool Het Nestje trekt naar ... de ruimte Marc Colpaert

02 september 2019

10u59 2

De kleuters van de gemeentelijke kleuterschool Het Nestje werden op de eerste schooldag verwend met een ontbijt en heel veel rode ballonnen. Er waren dit jaar voldoende inschrijvingen voor dit kleine autonoom schooltje in Leerbeek. Dus gaan de juffen Martine, Inge en Lesley er voor zorgen dat de kinderen ook dit schooljaar de tijd van hun leven meemaken. Het thema dit jaar is ‘De ruimte, we reizen heel ver’. “Wij gaan dit jaar het vooral hebben over de ruimte, maar de inbreng van onze eigen kleuters is natuurlijk heel belangrijk. Daarom krijgen alle kleuters binnenkort een koffertje mee naar huis, waar ze dan een boek of een ander voorwerp mogen insteken en dit dan naar school meebrengen, daar gaan we dan over vertellen in de klas”, zei directeur Martine Cromphout. Ze is blij dat er ook dit jaar voldoende kinderen zijn voor de drie leerkrachten. “Het valt ons op dat sommige mensen bewust kiezen om hun kinderen naar een kleine school te sturen en dat vinden wij natuurlijk geweldig”, besluit de directeur.