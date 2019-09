Kleine bestelwagen brandt volledig uit in Oetingen, ook schade aan woning Tom Vierendeels

20 september 2019

15u51 0 Gooik Een kleine bestelwagen is vrijdagmiddag volledig uitgebrand in Oetingen. Ook een aanpalende woning liep door de hitte schade op, maar de brandweer kon een overslag net op tijd vermijden. De oorzaak valt te zoeken bij een technisch defect. Er vielen geen gewonden.

De brand aan de Citroën Berlingo begon rond het middaguur. Een vrouw die maaltijden aan huis leverde had zich in de Blijkheerstraat aan het kruispunt met de Vollezelestraat geparkeerd. Eens uitgestapt merkte ze een lek op en niet veel later ontvlamde het goedje. Er werden nog brandblussers leeggespoten, maar de wagen viel niet meer te redden. Door de hitte liepen ook de plastic planchetten van de dakgoot en de garagepoort van een aanpalende woning schade op. De brandweerlieden konden een overslag wel vermijden. Er vielen gelukkig geen gewonden bij het incident.