Kinderen willen kabelbaan in Gooik Marc Colpaert

24 januari 2020

15u20 0 Gooik Een twaalftal kinderen van de kinderjeugdraad van Gooik gaven hun mening over de elf speeltuinen die te vinden zijn op hun grondgebied. Wat ze nog graag willen in hun dorp is een kabelbaan en een multimovepad.

Sinds vorig jaar is de gemeente Gooik onder impuls van schepen Simon De Boeck (CD&V) gestart met een kinderjeugdraad. Enkele keren per jaar, om de twee maanden, komen kinderen uit alle deelgemeenten van Gooik samen, telkens in een andere school, om samen te praten over wat beter kan in hun gemeente. Tijdens de jongste raad werd er gesproken over de bestaande speeltuinen en de nieuwe speeltuinen die in Kester moeten komen. De kinderen mochten hun mening geven over de bestaande speeltuinen.

Hoge distels

Ze vertelden dat in de Koning Boudewijnwijk afgelopen zomer de distels heel hoog stonden. Niet ideaal als je dan wilt schommelen. Het houten klimrek is niet meer in goede staat en zou best vervangen worden. Maar ze hadden ook heel wat lof voor tal van andere speeltuinen. “Op deze manier komen wij heel wat te weten. Welke speeltuinen zijn goed en waar is er ruimte voor verbetering”, aldus de schepen.

De jeugd sprak ook over wat ze in de toekomst graag zouden willen hebben. Een pad zoals in de Gavers waar je om de zoveel tijd een opdracht krijgt zou leuk zijn. Joost Dedoncker van de jeugddienst geeft aan dat ze met de gemeente aan het nadenken zijn over een multimovepad tussen Paddenbroek en de sporthal Koornmolen. “Op vraag van vele kinderen denken wij eraan om in Paddenbroek een kabelbaan te plaatsen, aangevuld met een groot klimtoestel”, vult Simon aan. Volgens de kinderjeugdraad zou het een meerwaarde zijn om bij alle speelterreinen picknickbanken te voorzien. Tenslotte als de kinderen mogen kiezen tussen zand of boomschors, zouden de meeste het liefst zand als ondergrond wensen. “Dat valt zachter dan boomschors”, vertelden ze.