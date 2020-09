Kinderen van basisschool De Oester krijgen warm welkom van speciale bezoekers Amber Gys

01 september 2020

12u01 2 Gooik Kinderen die dinsdagochtend aan basisschool De Oester in Oetingen (Gooik) werden afgezet, kregen een verrassing van formaat voorgeschoteld. Alle schoolkinderen werden er opgewacht en verwelkomt door twee bekende figuren uit de gemeente: het konijn en het varken van de jaarmarkt! De kinderen kregen op deze manier een warm welkom op deze speciale eerste schooldag.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ouders brachten hun kinderen dinsdagochtend opnieuw massaal naar school. In heel wat Vlaamse scholen is deze eerste schooldag niet onopgemerkt voorbij gegaan. Dat is niet anders in de gemeentelijke basisschool De Oester in Oetingen. Daar kregen tientallen kinderen een warm onthaal van twee bekende Gooikse figuren. “De kinderen hebben het de voorbije weken en maanden al moeilijk genoeg gehad”, klinkt het bij directrice Nadine Vanbiervliet. “Ze verdienen dan ook, nu meer dan ooit, een warm welkom. En wie kan dat beter doen dan deze twee figuren.”

Geen jaarmarkt

De twee figuren komen aan sommige mensen misschien wel heel bekend voor. Het befaamde konijn en het varken zijn elk jaar vaste waarden tijdens de Gooikse jaarmarkt. Eind september is elk jaar hét moment voor de jaarmarkt met duizenden bezoekers. Het centrum moet dan even plaats ruimen voor verschillende standen, een rommelmarkt, een kinderboerderij en tientallen kermisattracties. De gemeente moest door de coronacrisis dit evenement echter afgelasten waardoor de bekende Gooikse figuren ook niet buiten kunnen komen. Maar daar werd een oplossing voor gevonden.

(Lees verder onder foto.)

Beide figuren stonden de tientallen kinderen ‘s ochtends op te wachten aan de schoolpoort in Oetingen. Ze vrolijkten meteen de dag op van zowel de ouders, kinderen én leerkrachten. “Het was een heel spannende ochtend”, zegt Christa Dermez, schepen van Onderwijs. “We hebben gekozen om er een heel leuke start van te maken om de kinderen niet te veel te laten denken alle coronaproblemen die er zijn. De figuren aan de schoolpoort zorgen er dan ook voor dat de kinderen alles even kunnen vergeten.”

Vlotte eerste dag

De meeste kinderen zien er aan de schoolpoort enorm enthousiast uit. Ook de leerkrachten kijken enorm uit naar deze eerste schooldag. “We merken dat iedereen hier is toegekomen met een goed humeur”, vertelt juf Lien. “Het is een andere dag als anders, ook een beetje zoeken hoe we alles moeten aanpakken, maar we zien het volledig zitten.” Ook voor directrice en juf Nadine Vanbiervliet is het even aanpassen. “Het is zo niet echt een 1 september gevoel als anders”, zegt ze. “We zullen er wel zeker het beste van maken ondanks de omstandigheden. Tevreden dat we opnieuw kunnen opstarten zijn we zeker wel, maar we bekijken het van dag tot dag.”