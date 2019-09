Kinderen genieten van een ontbijt op de eerste schooldag Deze drie hadden er duidelijk zin in Marc Colpaert

02 september 2019

Heel wat kinderen en hun ouders genoten van een lekkere ontbijtkoek en een drankje op de eerste schooldag in Gooik. Het is stilaan een traditie aan het worden dat alle leerlingen die school lopen in Gooik op de eerste dag feestelijk ontvangen worden met een ontbijtkoek en een drankje. Zo ook dit jaar in de Dorpsschool van Kester. “Het is altijd gezellig om op een feestelijke manier het schooljaar te beginnen. Voor onze school wordt het een speciaal jaar want wij gaan dit schooljaar van start met de bouw van vier klaslokalen en een multifunctionele ruimte, op een weide tussen de kleuterschool en de lagere school”, vertelde directeur Gerda Jacobs. Het thema dit jaar is ‘Zin in...’. “Dit kan zijn zin in lezen of leren, maar ook zijn er nog tal van andere mogelijkheden. Het is ook aan onze leerlingen om dit zelf aan te vullen”, aldus de directeur. Ondertussen genoten heel wat kinderen van de ontbijtkoeken.