Kiezer wordt aangesproken in het Frans en... stemt prompt voor andere partij

Marc Colpaert

26 mei 2019

15u24 0 Gooik Op de sociale media bericht een stemmer uit Gooik dat hij bij het binnengaan van een stembureau aangesproken werd in het Frans. “Ik heb niets tegen die persoon, maar heb wel onmiddellijk mijn stem veranderd. Dit is toch onaanvaardbaar?”, klinkt het verontwaardigd.

De mensen uit Leerbeek konden dit jaar voor de eerste keer gaan stemmen in twee kiesbureau’s. In een daarvan stond een deurwachter die blijkbaar sommige mensen in het Frans aansprak, of dat is toch wat een zekere RC uit Leerbeek beweert. “Ik vond dit niet kunnen en heb onmiddellijk mijn stem veranderd. Waar gaat dit naartoe, zeg? Ik heb trouwens nog mensen gesproken die hier niet mee opgezet waren en ik vind het dan ook heel erg dat dit in ons dorp moet gebeuren.”

Burgemeester laat het onderzoeken

Bruno Van de Voorde, directeur van de seniorie Kesterberg, waar het bewuste stembureau zich bevond, is er zelf ook geweest. “Ik heb deze persoon geen Frans horen spreken, toch niet tegen mij. Hij sprak wel met een accent, maar verder kan ik daar niets op zeggen. Ik had ook geen tijd om daar de hele tijd te gaan staan: er kwamen in totaal immers 1.400 mensen stemmen.”

Ook burgemeester Michel Doomst (CD&V) heeft geen pasklaar antwoord. “Ik ben er niet geweest deze voormiddag, maar ik zal dit zeker laten nakijken. Als deze persoon mensen die het stembureau binnenkomen inderdaad aanspreekt in het Frans, is dat een brug te ver. Maar nogmaals: ik moet dit eerst onderzoeken”, besluit de burgemeester.