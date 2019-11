Kesterheide krijgt erkenning als natuurgebied, “maar landbouw en toegankelijkheid moeten blijven” Tom Vierendeels

01 november 2019

16u02 0 Gooik De Kesterheide is voortaan een officieel erkend natuurgebied van 25 hectare groot. Volgens Natuurpunt komt de erkenning er omdat het gebied volgens de Vlaamse overheid binnen de Vlaamse en Europese doelstellingen past. Een vijfde van het gebied kreeg eerder al een erkenning. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) wil wel dat het een toegankelijk natuurgebied blijft.

“Na jaren van inspanningen zoals de aankoop van het gebied, het beheren ervan en het organiseren van activiteiten werd de Kesterheide nu officieel erkend als een volwaardig natuurgebied”, laat Natuurpunt Pajottenland, eigenaar van het gebied, weten. “Op die manier bevestigt de Vlaamse overheid dat de Kesterheide voor honderd procent binnen de Vlaamse en Europese doelstelling voor meer en betere natuur met plaats voor wandelaars, fietsers enzovoort past. Eerder werd al vijf hectare van het gebied erkend, maar dit breidt nu dus naar 25 hectare officieel natuurgebied.” Alwin Loeckx van Natuurpunt is onbereikbaar om hierover meer informatie te geven, maar in een persbericht wordt meegedeeld dat meer uitleg over de verdere plannen op 16 november om 11 uur in De Cam gegeven wordt tijdens een dankmoment voor de vrijwilligers en sympathisanten.

Speelbos

Het is dus voorlopig onduidelijk wat Natuurpunt nog verder van plan is met de Kesterheide. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) heeft wel een belangrijke eis. “Voor ons is het heel belangrijk dat het een toegankelijk natuurgebied is en blijft”, zegt hij. “We hopen dat voor alle recreanten zoals fietsers als wandelaars de Kesterheide altijd toegankelijk blijft en het gebied beleefbaar blijft. De Kesterheide is in het verleden nooit een afgesloten gebied geweest. De verschillende percelen waren in handen van private eigenaars en die werden zes à zeven jaar geleden aangekocht door Natuurpunt. Zelf herinner ik mij het ravotten daar tijdens mijn jeugdjaren bij de Chiro. We blijven intussen uitkijken naar een speelbos waar de jeugd kan komen ravotten.”

Gezond evenwicht

De erkenning zou volgens Doomst alleszins geen al te grote impact hebben. “De Kesterheide is ook altijd een natuurgebied geweest”, klinkt het. “Die erkenning is wel goed zodat de natuurlijke factor waar het kan versterkt wordt. Toch moet er een gezond evenwicht aanwezig blijven, niet alleen voor de wandelaars, fietsers en spelende jeugd. Er is een ontwikkelingsgebied, maar er is ook landbouw aanwezig. Daar moet ook rekening mee gehouden worden en de landbouwers moeten kansen blijven krijgen. Het evenwicht moet voortvloeien uit het respect tussen alle gebruikers en beheerders.” De gemeente zal ook altijd voor een stuk betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling, onder meer door een opgesteld masterplan voor de Kesterheide. Doomst vermoedt dat de Vlaamse regering door de erkenning financieel wel tussenbeide zal komen voor bepaalde inrichtingsprojecten.