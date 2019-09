Kermis op parkeerstrip zodat er meer plaats is voor jaarmarkt in centrum Gooik Marc Colpaert

26 september 2019

13u16 3 Gooik Op zaterdag 28 september vanaf 10 uur is het centrum van Gooik de plaats voor een grote jaarmarkt met rommelmarkt, tal van standjes en zelfs een kinderboerderij. Voor de eerste keer worden de kermisattracties op de parkeerstrip geplaatst. Zo komt er in het centrum meer plaats vrij voor de jaarmarkt.

Sinds enkele jaren heeft de jaarmarkt in Gooik een nieuwe adem gevonden. Door een goede samenwerking slagen ze er ieder jaar opnieuw in om massa’s mensen naar het centrum te lokken. Sinds enkele jaren hebben ze een kinderboerderij geplaatst rond de spiegeltent achter de bibliotheek. De marktkramers palmen de Dorpsstraat in met daarbij kraampjes van tal van Gooikse verenigingen en een rommelmarkt. Er is zelfs een wedstrijd voor de grootste pompoen. Bucklefish, de Sint-Martinusfanfare uit Kester, Domino, Pipo en Pipette en theater Ja-Ja zorgen voor een streep muziek. Een vaste waarde zijn de meisjes van de majorettes de Crescendo’s uit Leerbeek. Door de kermisattracties naar de parkeerstrip te verschuiven is er meer plaats voor de jaarmarkt. “Wij zijn er van overtuigd dat deze aanpak beter is voor de veiligheid en we winnen plaats voor extra marktkramers tijdens de jaarmarkt. Om dit te benadrukken komt er een speciale toegangsboog aan de ingang naar de parkeerstrip”, weet burgemeester Michel Doomst (CD&V).