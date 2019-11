Kapsalon HairLin genomineerd voor de prestigieuze 'salon experiënce awards 2019' Marc Colpaert

05 november 2019

13u35

Kapsalon HairLin is dit jaar genomineerd voor de prestigieuze prijs’salon experiënce awards 2019', dit in de categorie ‘salon metamorfose van het jaar’.Ze nemen het op tegen 4 andere genomineerde kapsalons verdeeld over België en Luxemburg! De winnaar wordt begin volgende maand bekend gemaakt.

De prijs zal gekozen worden door een internationale vakjury en door een reeks mystery shoppers die ze bij HairLin in de loop van november over de vloer zullen krijgen.

“Wij zijn nu al ongelofelijk fier om bij de top 5 van Belgie en Luxemburg te horen en zullen er alles aan doen om op 1 december, tijdens het gala, de award mee naar Gooik te nemen. Ik denk dat we op deze manier het Pajottenland en Gooik in het bijzonder, positief in de kijker kunnen zetten”, zegt zaakvoerder Lindsay Schets.

De award voor de categorie ‘salon metamorfose van het jaar’ wordt dit jaar voor de eerste keer uitgereikt en dit aan het kapsalon gelegen in België of Luxemburg, dat het meest ingrijpend is veranderd in het afgelopen jaar en waarbij men streeft naar de ultieme klantenbeleving. Men houdt rekening met alle aspecten van het kapsalon zoals de verbouwing, groei van het team, brengen van beleving en kwaliteit van de services. “Onze verbouwing en uitbreiding is hierbij uiteraard zeer belangrijk, maar ook ons team is enorm geëvolueerd. Ondertussen werken we bij HairLin al met 11 voltijdse kappers”, besluit Lindsay.