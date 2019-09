Jurgen en Stijn hebben hun certificaat van het wereldrecord airhockey nu ontvangen Marc Colpaert

20 september 2019

Jurgen Lagrange en Stijn Dedobbeleer hebben sinds deze week hun certificaat gekregen en hun namen zullen volgend jaar te vinden zijn in het Guinness World Record 2020 boek.

Jurgen Lagrange en Stijn Dedobbeleer uit Oetingen zijn er in geslaagd om eind augustus 2018 het wereldrecord airhockey op hun naam te zetten met 48 uur, een verbetering van het vorige record met maar liefst 20 uur. Meer dan een jaar na de recordpoging kregen ze nu hun certificaat uit Amerika toegestuurd. “Wij gaan er voor zorgen dat dit certificaat toch ergens een mooi plaatsje krijgt in onze woning”, vertellen Jurgen en Stijn. Ze kijken er nu al naar uit dat als straks het nieuw boek Guinness World Record 2020 uitkomt, hun namen tussen de vele andere recordpogingen zullen te vinden zijn. De kans is groot dat er volgend jaar opnieuw een recordpoging zal doorgaan in Oetingen, maar dit staat nog niet vast.