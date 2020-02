Josephina en Marcel delen al 65 jaar samen lief en leed Op haar trouwdag viel Josephina nog door de vele sneeuw op de weg Marc Colpaert

18 februari 2020

14u42 0

Marcel Van Muylder(86) en Josephina De Loecker(85) uit Gooik zijn op 18 februari 1954 voor de wet getrouwd in Gooik. Die dag lag er een goed pak sneeuw en Josephina viel zelfs op haar trouwdag met haar fiets op weg naar de Mis van 6.30 uur.

Marcel leerde zijn vrouw kennen tijdens een kermis in Lennik. “Ik woonde in de Zwartenbroekstraat en wij kwamen mekaar tegen in de tent van Herremans tijdens de kermis in Lennik en wat later waren wij een koppel, zo ging dat in die tijd”, lacht Marcel. Ze trouwden en gingen allebei werken in een fabriek van Philips de MBLE in Anderlecht. Later zou Marcel nog in een drukkerij werken en Josephina werd stikster. Ze kregen twee kinderen, zoon Eric en dochter Martine die op hun beurt zorgden voor 3 kleinkinderen en zelfs al twee achterkleinkinderen. De trouwdag van Josephina begon in mineur. “In die tijd, we spreken van 1954, moesten we op onze trouwdag eerst nog naar de misviering van 6.30 in de ochtend. Ik nam mijn fiets maar door de sneeuw viel ik nog voor ik in de kerk was, gelukkig kon het huwelijk wat later die dag gewoon doorgaan”, vertelde ze. Marcel is al 50 jaar een vaste supporter tijdens de thuismatchen van Anderlecht, maar de laatste jaren heeft hij dit wat afgebouwd. Soms gaat hij wel nog eens kijken met zijn kleindochter. Burgemeester Michel Doomst(CD&V) en twee schepenen kwamen het koppel feliciteren.