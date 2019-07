Jos en Gisèle zijn een gouden paar Marc Colpaert

23 juli 2019

Jos Vellemans en Gisèle Segers uit Kester vierden hun gouden huwelijksverjaardag gezellig bij hun thuis op de Kesterheide. Dit koppel werkte allebei bij Beka maar de vonk sloeg pas echt over tijdens een bal met Will Tura in Gooik. Ze trouwden in 1969 en genieten vandaag 50 jaar later, samen van hun welverdiend pensioen. Ons gouden koppel gaat regelmatig op stap met hun elektrische fiets en doen dit zelfs tot in het buitenland. Ze kregen van de gemeente Gooik gelukwensen met hun gouden huwelijksverjaardag.