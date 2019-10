Joran was één dag burgemeester van Gooik Marc Colpaert

17 oktober 2019

Joran de Neef uit Gooik was in het kader van de Youca Action Day een dag burgemeester van zijn gemeente. Youca vzw organiseerde al voor de 14de keer de Youca Action Day. Meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren engageren zich om vandaag te gaan werken voor een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze vandaag verdienen, 55 euro, gaat naar een sterk jongerenproject van Trias in Guinee en enkele projecten in België. Joran wilde wel eens een dag burgemeester zijn en dus liep hij op donderdag een dagje in de voetsporen van burgemeester Michel Doomst(CD&V). In de voormiddag waren er enkele vergaderingen en Joran kreeg een rondleiding in de verschillende diensten van de gemeente. In de namiddag trokken ze met de wagen door de gemeente om de verschillende projecten waar de gemeente mee bezig is, te bekijken. Voor Joran was het een boeiende dag want politiek dicht bij de mensen boeit hem enorm. Door deze dag kreeg hij een beter inzicht van wat een burgemeester allemaal doet.